梅雨や台風など大雨シーズンを前に高知河川国道事務所が5月13日、洪水時の情報伝達を確認する訓練を行いました。高知河川国道事務所ではまいとし大雨シーズンを前に、洪水発生時の対応手順を確認する訓練を行っています。13日は約30人の職員らが参加、5月29日から運用が始まる新しい防災気象情報を確認した後、訓練が始まりました。訓練は、大雨により仁淀川や物部川などの水位が上昇したとの想定で、参加者は今後の雨