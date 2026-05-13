医療系スタートアップ企業の元社長の男がファンド会社から16億円以上をだまし取ったとして警視庁に逮捕されたことがわかりました。男は売り上げをでっちあげたうえで自身の会社をファンド会社に売却していたということです。捜査関係者によりますと、詐欺の疑いで逮捕されたのは医療系スタートアップ「MTU」の元社長、原拓也容疑者（38）です。原容疑者は、おととし12月頃から去年2月頃までにかけて東京都内の中小企業向けファンド