・キオクシアが利食い圧力跳ね飛ばし５連騰、サムスン電子のストライキ観測で漁夫の利も ・Ｖテクが続急伸、ＤＩ露光装置の本格拡大で２７年３月期は４６％営業増益へ ・カナデビアが続急伸、２７年３月期は営業利益２．１倍予想で１３円増配へ ・オークネットは急反騰し上場来高値を更新、通期業績・配当予想を上方修正 ・古河電や三井金属が高い、ＭＳＣＩの新規採用で買い優勢に ・オエノンＨＤはＳ高、第１四半期決