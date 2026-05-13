しりとりきんちゃくこの記事の画像を見る楽しみながら考え、言葉を覚えられる言葉遊びの定番「しりとり」。このままでももちろんドキドキわくわくできちゃうゲームですが、そこにもう一工夫加えると……？「たくさん笑って、言葉も覚える！」をコンセプトに描かれた『しりとりきんちゃく』（玉田美知子／KADOKAWA）は、この「しりとり」を同様の特性を持つモンスターのように描き、よりユーモア溢れる冒険性を掛け合わせた新作絵