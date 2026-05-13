歌手で女優のIUが、自身の恋愛観を率直に語った。5月12日、IUの公式YouTubeチャンネルには、ドラマ『21世紀の大君夫人』の撮影現場ビハインド映像が公開された。【画像】IU、交際中のイケメン俳優とツーショット映像には、劇中でソン・ヒジュ役を演じるIUが、契約結婚の事実を知られた後、父親の前でひざまずき、愛するイアン大君（演者ビョン・ウソク）を守るため必死に訴える感情シーンの撮影風景が収められている。撮影を終えた