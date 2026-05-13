アイナ・ジ・エンドが12日、自身初となる全8都市を回るアジアツアー『AiNA THE END LIVE TOUR 2026 - PICNIC -』のファイナルとなった台北公演を開催した。【ライブ写真】熱い…！アイナ・ジ・エンド『AiNA THE END LIVE TOUR 2026 - PICNIC -』の模様がたっぷり同ツアーは、ソウル、バンコク、台北をはじめ、日本国内を含めた全8都市で開催。台北公演は券売開始からわずか4時間で完売した。12日の追加公演のチケットも完売