アイナ・ジ・エンド、初アジアツアー完走 台北で「革命起こせますか!!!」現地ファン熱狂
アイナ・ジ・エンドが12日、自身初となる全8都市を回るアジアツアー『AiNA THE END LIVE TOUR 2026 - PICNIC -』のファイナルとなった台北公演を開催した。
【ライブ写真】熱い…！アイナ・ジ・エンド『AiNA THE END LIVE TOUR 2026 - PICNIC -』の模様がたっぷり
同ツアーは、ソウル、バンコク、台北をはじめ、日本国内を含めた全8都市で開催。台北公演は券売開始からわずか4時間で完売した。
12日の追加公演のチケットも完売となり、会場は現地のファンで満員に。登場から「大家好〜！！我是AiNA THE END！」と中国語であいさつをすると、会場は一気に盛り上がりを見せた。昨年リリースした代表曲「革命道中 - On The Way」では、「台北〜今日は一緒に革命起こせますか!!!」と煽り、会場のファンとともに熱唱した。
本編の最後には、現在放送中のテレビアニメ『ONE PIECE』オープニング主題歌の新曲「ルミナス - Luminous」も披露され、大歓声と鳴りやまない拍手に包まれる中、ステージは幕を閉じた。
6月からスタートする日本公演も全公演完売となっており、6月15日に埼玉・大宮ソニックシティ 大ホールでの追加公演が決定している。
【ライブ写真】熱い…！アイナ・ジ・エンド『AiNA THE END LIVE TOUR 2026 - PICNIC -』の模様がたっぷり
同ツアーは、ソウル、バンコク、台北をはじめ、日本国内を含めた全8都市で開催。台北公演は券売開始からわずか4時間で完売した。
12日の追加公演のチケットも完売となり、会場は現地のファンで満員に。登場から「大家好〜！！我是AiNA THE END！」と中国語であいさつをすると、会場は一気に盛り上がりを見せた。昨年リリースした代表曲「革命道中 - On The Way」では、「台北〜今日は一緒に革命起こせますか!!!」と煽り、会場のファンとともに熱唱した。
本編の最後には、現在放送中のテレビアニメ『ONE PIECE』オープニング主題歌の新曲「ルミナス - Luminous」も披露され、大歓声と鳴りやまない拍手に包まれる中、ステージは幕を閉じた。
6月からスタートする日本公演も全公演完売となっており、6月15日に埼玉・大宮ソニックシティ 大ホールでの追加公演が決定している。