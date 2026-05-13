セブン−イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、「セブンカフェ ベーカリー」の新商品「お店で焼いた カリッじゅワッサン」を5月19日から順次発売します。【画像】サクサククロワッサン、ソーセージドーナツもおいしそう！300円以下の全メニューを一挙に見る！同商品は、表面に砂糖を盛り付けて、カラメル状に焼き上げることで「外はカリッ、中はじゅわっ、もちっ」という三重奏の食感が楽しめます。価格は230円（以下、