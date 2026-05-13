ちょっと変わった形状の、こちらのタイヤ。「パンクしない」のが特徴という、次世代モデルです。福岡県久留米市で行われている実証実験が12日、メディア向けに公開されました。■遠野愛アナウンサー「車のタイヤというと黒いイメージだったのですが、こちらはパキッとした青色が目立ちます。見たことのない形です。」タイヤメーカー、ブリヂストンが開発中の次世代タイヤ「AirFree（エアフリー）」