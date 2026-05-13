都心の不動産価格の高騰が止まらない。例えば、麻布十番駅まで徒歩5分の三田ガーデンヒルズは、3LDKの部屋が8億8000万円という有様である。いったい誰がこんな価格のマンションを買っているのか？その正体を追っていくと意外な購入者層と、その原資となるグレーなお金の流れが見えてきた。※本稿は、ジャーナリストの吉松こころ『強欲不動産 令和バブルの熱源に迫る』（文藝春秋）の一部を抜粋・編集したものです。完成前から転売