トミー・ジョン（TJ）手術から復帰したオリックスの吉田輝星投手が、１軍復帰直後、2試合で1球ホールドを記録するなど順調な復活を遂げている。「あの場面でクローザーが出るということになれば、リリーフ陣にマチャドしかいないと思われてしまう。（相手チームに）ナメられないためにも、しっかりと抑えなくてはいけないと思いました」。吉田がちょっぴりと胸を張った。振り返ったのは、5月5日のロッテ戦（京セラドーム）。