福岡県春日市で12日夜、マンションの一室を焼く火事がありました。この火事によるケガ人はいません。消防によりますと12日午後11時50分すぎ、春日市春日原北町で「10階建て共同住宅の上の方で炎が見える」と近くに住む人から通報がありました。火は約1時間40分後に消し止められましたが、火元とみられる7階の一室が焼けました。住人は避難していて、この火事によるケガ人はいません。警察と消防が出火の原因などを調べています。