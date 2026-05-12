迫りくる新型AIの脅威。高市総理が早急な対応を指示しました。アメリカのアンソロピック社が開発した新型AI「クロード・ミトス」。人間が見逃してきたシステムの弱点を見つける能力を持ち、金融機関や重要インフラへのサイバー攻撃に悪用されるおそれが指摘されています。最悪の場合、預金システムの書き換えや不正送金、口座情報の抜き取りなど、私たちの暮らしに甚大な影響を及ぼす可能性があるといいます。こうした懸念を踏まえ