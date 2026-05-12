5月12日の「踊る！さんま御殿!!」にて「左利き有名人大集合」を放送。左利き有名人たちの“生きづらさ”や逆に“得したこと”などが続々と明らかになった。生活に必要なものや多くの動作が右利き仕様のため、出演者たちからは日常生活での不満が続出。“書くこと”については、「左利きの書道は悲惨」（武田双雲）、「書き順を逆からいきたい」（ももいろクローバーZ 百田夏菜子）、「郵便局や区役所にある紐の付いたペンが書きづ