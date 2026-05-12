ロンドンで行われた卓球の世界選手権団体戦でそれぞれ銀メダルを獲得した男女日本代表が１２日に帰国し、東京都内のホテルで記者会見を行った。男女とも決勝で中国に敗れ、１０年ぶりの準優勝となった男子の張本智和（トヨタ自動車）は「金を取れなかった悔しさの方が強い」と語った。決勝で日本は張本智が第１試合で逆転負けし、０―３で敗戦。「勝てた試合を落とし、チームにつながってしまった」と振り返った。６大会連続で