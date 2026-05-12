12日の県内は広く晴れ、過ごしやすい1日となりました。秋田市の千秋公園ではツツジやフジの花が見ごろを迎え、訪れた人の目を楽しませていました。西島結夏記者「午前11時の秋田市の千秋公園です。たっぷりの日差しでぽかぽかの陽気となっています。こちら見ごろを迎えたツツジの赤が新緑に映えてとってもきれいです」約2,600株のツツジが植えられている千秋公園。ことしも色とりどりのツツジが花を咲かせました。今は、色鮮やかに