12日の県内は広く晴れ、過ごしやすい1日となりました。



秋田市の千秋公園ではツツジやフジの花が見ごろを迎え、訪れた人の目を楽しませていました。



西島結夏記者

「午前11時の秋田市の千秋公園です。たっぷりの日差しでぽかぽかの陽気となっています。こちら見ごろを迎えたツツジの赤が新緑に映えてとってもきれいです」



約2,600株のツツジが植えられている千秋公園。



ことしも色とりどりのツツジが花を咲かせました。





今は、色鮮やかに細かい花をたくさん咲かせるクルメツツジが最盛期を迎えています。また、千秋公園ではフジの花も見ごろを迎えています。辺りはほのかに甘い香りに包まれていました。天気に恵まれた12日も多くの人が訪れ、いまが見ごろの花々を楽しんでいました。高気圧に覆われた12日の県内。秋田市の最高気温は、22.3度でした。県内で最も気温が上がったのは仙北市角館で、25.7度、次いで湯沢市で25.5度などとなりました。仙北市角館や由利本荘市東由利など県内5地点では、ことし最も気温が高くなっています。県内は、この先も晴れる日が続く見込みで、見ごろを迎えたツツジとフジの花はもうしばらく楽しめそうです。※5月12日午後6時15分のABS news every.でお伝えします