タレントの安めぐみが12日までにオフィシャルブログを更新。“母の日”に夫でお笑い芸人“東MAX”こと東貴博や11歳の長女・詩歌（うた）ちゃんから贈られた心温まるプレゼントを明かした。 10日、「母の日。」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「今日は母の日でしたね」と切り出し、「世の中の全てのお母様、いつも本当にお疲れ様です」と母親たちへねぎらいの言葉を送った。 今年の母の日については、「数日前から夫が