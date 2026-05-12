酒田市によりますときのう午後６時４５分ごろ、山形県酒田市緑ヶ丘でクマが目撃されました。クマは１頭で成獣とみられています。人や物への被害は確認されていません。 しかしクマが目撃されたのは住宅街の中にある林で、近隣の学校では保護者同伴での登下校が呼び掛けられるなど影響が出ています。