お笑い芸人の中山功太が１２日、Ｘを更新。サバンナ・高橋茂雄との騒動について説明した。【以下、Ｘ全文】この度、自分の意思で、サバンナ高橋さんに許可を得てこの文章を書かせていただいています。長くなりますが、ご一読ください。僕が番組内で言った「いじめられていた」という表現は完全に不適切でした。申し訳ありません。謝罪して撤回させて下さい。当時、嫌な思いをし、傷付いた事は事実ですが、あの言葉は絶