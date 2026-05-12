黒木華主演ドラマ『銀河の一票』（フジテレビ系）が高い支持を受けている。同作は、政界を追い出された主人公（黒木）が、政治素人のスナックのママ（野呂佳代）をスカウトして都知事選に挑む “選挙エンターテインメント”。5月11日は第4話が放送された。茉莉（黒木）は、「選挙の天才」と呼ばれる五十嵐隼人（岩谷健司）をチームに迎え入れようと奔走。政界から追放された五十嵐は、日雇いの斡旋や支援相談などをおこなう