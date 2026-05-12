Illustration: Davide Bonadonna via Gizmodo US この記事は「ギズモード・タイムマシン」──すこし前の今日って、何があったんだろう？未来から観察してみたら、懐かしさだけでなく、意外な発見だってあるかもしれません。2022年5月10日、「地球最大の肉食恐竜スピノサウルスは、水中にも適応した最恐ハンターだったらしい」という記事を掲載しました。スピノサウルスといえば、映画『ジュ