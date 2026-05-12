鶴岡市によりますと、１１日の午後５時４５分ごろ、鶴岡市湯温海地内で親子とみられるクマ２頭が目撃されました。 クマはその後、南側の山へ移動したということです。クマの体長はわかっていません。 市が注意を呼びかけています。