山大 [東証Ｓ] が5月12日後場(13:00)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常損益を従来予想の3.9億円の赤字→2.6億円の赤字(前の期は3.6億円の赤字)に上方修正し、赤字幅が縮小する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常損益も従来予想の2.3億円の赤字→1億円の赤字(前年同期は1.2億円の赤字)に上方修正し、赤字幅が縮小する計算になる。