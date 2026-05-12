Image: Raymond Wong / Gizmodo US 撮影される人の｢同意｣がどこか行っちゃってない？今年初めにスウェーデンの新聞社であるSvenska Dagbladet（スヴェンスカ・ダーグブラーデット）とGöteborgs-Posten（ヨーテボリ・ポステン）が発表した共同調査の結果によって、ケニアの外部委託業者が、Meta（メタ）のRay-Banスマートグラスで撮影されたトイレを使う様子や着替え、性行為などのプラ