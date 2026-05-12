県立恩賜箱根公園（神奈川県箱根町）は、5月16日（土）から6月12日（金）にかけて、同園の恒例イベント「初夏のバラ展」を開催する。入園および観覧は無料で、撮影に向いたフォトスポットも設置される。 2010年から始まり今年で17回目を迎えるイベント。今年は「恩賜箱根公園一般公開80周年」や「昭和100年」などの記念が重なることから、展示規模を例年の約100鉢から約180鉢へと大幅に拡大。湖畔展望館前の中央広場には、プリ