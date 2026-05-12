プロバスケットボールの広島ドラゴンフライズは、11日夜、スポンサーなどを招き「感謝の会」を開きました。「感謝の会」にはスポンサーや後援会企業などから約500人が集まりました。チームは今季、B1の西地区7位に終わり、2季連続でチャンピオンシップ進出を逃しました。新アリーナ建設への期待も膨らむ中、来季から広島グリーンアリーナに本拠地を移します。■朝山正悟ヘッドコー