きょう5月12日は「民生委員・児童委員の日」です。岡山県内各地の小中学校で民生委員による「朝のあいさつ運動」が行われました。 【写真を見る】「子どもたちを交通事故から守る」津山市であいさつ運動 きょう（12日）は「民生委員・児童委員の日」【岡山】 1917年5月12日、岡山県で全国の民生委員制度の前身となる「済世顧問制度」が始まったことを記念して定められた民生委員・児童委員の日です。岡山県内では子どもたち