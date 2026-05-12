記事ポイント吉祥寺の15店舗のBARが集結する1日限りのカクテルイベントが2026年5月24日(日)に開催されますリストバンド（前売3,000円）を購入するだけでカクテルが自由に楽しめ、BAR初心者でも入りやすい設計です子ども向け無料ワークショップ「ノンアルコールカクテル体験」もあり、家族連れでも参加できます 吉祥寺でBARに興味はあるけれど、なかなか足を踏み入れる機会がなかった方に朗報です。2026年5月24日(日)、コピス