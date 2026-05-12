吉祥寺15店舗のバーテンダーが1日集結！ コピス吉祥寺「吉祥寺カクテルマーケット」

記事ポイント 吉祥寺の15店舗のBARが集結する1日限りのカクテルイベントが2026年5月24日(日)に開催されますリストバンド（前売3,000円）を購入するだけでカクテルが自由に楽しめ、BAR初心者でも入りやすい設計です子ども向け無料ワークショップ「ノンアルコールカクテル体験」もあり、家族連れでも参加できます 吉祥寺の15店舗のBARが集結する1日限りのカクテルイベントが2026年5月24日(日)に開催されますリストバンド（前売3,000円）を購入するだけでカクテルが自由に楽しめ、BAR初心者でも入りやすい設計です子ども向け無料ワークショップ「ノンアルコールカクテル体験」もあり、家族連れでも参加できます

吉祥寺でBARに興味はあるけれど、なかなか足を踏み入れる機会がなかった方に朗報です。

2026年5月24日(日)、コピス吉祥寺A館3階GREENING広場で、吉祥寺初のBARイベント「吉祥寺カクテルマーケット」が1日限りで開催されます。

BAR好きはもちろん、はじめてのBAR体験を探している方や、子ども連れのファミリーまで楽しめるイベントです。

コピス吉祥寺「吉祥寺カクテルマーケット」





日程：2026年5月24日(日)時間：12:00〜18:00会場：コピス吉祥寺 A館3階 GREENING広場（東京都武蔵野市吉祥寺本町1丁目11番5号）入場料：無料（カクテルマーケットへの参加は有料）共催：コピス吉祥寺／吉祥寺カクテルラボラトリー後援：武蔵野市／武蔵野市観光機構／武蔵野商工会議所／吉祥寺活性化協議会アクセス：JR中央線・総武線「吉祥寺駅」北口より徒歩2分、京王井の頭線「吉祥寺駅」より徒歩2分

コピス吉祥寺と、吉祥寺にBAR文化を根付かせることを目的に活動する『吉祥寺カクテルラボラトリー』が手を組み実現した、吉祥寺初のBARイベントです。

吉祥寺に実店舗を構える15店舗のバーテンダーたちが一堂に集まり、シェイクカクテル・ステアカクテル・ビルドカクテルの3スタイルに加え、武蔵野市産農産物を使用した地産地消カクテルも提供します。

リストバンド（前売・当日ともに3,000円）を1枚購入するだけで、会場内のドリンクを自由に楽しめます。

BAR初心者でも気軽に参加できるよう、オープンな会場空間で複数の店舗のカクテルを一度に体験できる設計になっています。

個店のカウンター席と異なり、その場の雰囲気や注文マナーを気にせずBAR文化に触れられる点が、このイベントならではの魅力です。

参加方法とチケット





縦長フォーマットのお手軽チケットは200円券が5枚綴りのセット構成で、当日限り有効です。

メインの参加方法となるリストバンドは、前売購入と当日購入の2種類があります。

前売販売（HARD SHAKE BAR130 他にて販売）：3,000円 → リストバンド1人分＋お手軽チケット1,000円分付き当日販売：リストバンド3,000円（1人分）／お手軽チケット1,000円（200円×5枚）支払方法：現金のみリストバンド・お手軽チケットの返金不可（チケットは追加購入可）

リストバンドを購入すると会場内のカクテルが自由に楽しめます。

お手軽チケットでも参加できますが、飲むたびにチケットで精算が必要となるため、複数杯を楽しむ予定であればリストバンドがお得です。

バーテンダーによるカクテルと試飲ブース





カットガラスのミキシンググラスにバースプーンを走らせる、熟練したバーテンダーの手元から伝わるプロの技術が、会場全体の空気を引き締めます。

今回集まるのはBAR FORT、SCREW DRIVER、BAR Deguise、BAR Xaos、HARD SHAKE BAR130、BAR THE KID、The Wigtown、BAR AOTETSU、First CIRCLE、BAR Zebec、ALBATROSS KICHIJOJI、Bar Seek Door、shotbar Page、bar astar、Bistrante SHAFTの吉祥寺15店舗です。





ライムとミントが沈むモヒート系カクテルをマドラーでゆっくりとステアする場面が示すように、スタイルごとに異なる技法と風味のカクテルが一度に体験できます。

さらに、アイデイ商事、アサヒビール、ウィスク・イー、エシカル・スピリッツ、KIKAI RUM、三陽物産、信濃屋トレーディング、ジンラボリカー、丹丘蒸留所、Taste Good、バカルディ ジャパン、ペナシュール房総、ブラウンフォーマンジャパン、蔵屋、ユニオンリカーズの15社による賛助会の試飲ブースも登場し、各社おすすめのスピリッツやリキュールを試せます。





アンティーク調の木製メッシュキャビネットにずらりと並ぶスピリッツボトルが暖色の照明で浮かび上がるバックバーは、BARならではの非日常感を体感できる空間です。

普段はカウンター越しにしか見られない光景も、この日は会場のいたるところで出会えます。

子ども向けワークショップ「ノンアルコールカクテル体験」

リストバンド購入者のお連れのお子様は、無料ワークショップ「ノンアルコールカクテル体験」に参加できます。

クランベリージュースとグレープフルーツジュースをシェイカーに入れてひと振りし、ノンアルコールカクテル「バージンブリーズ」を仕上げます。

プロのバーテンダーが手ほどきしてくれるため、はじめてシェイカーを握るお子様でも安心です。

大人がカクテルを楽しむ傍ら、子どもが本格的な道具を使って自分だけの一杯を作り上げる場面は、家族の記念写真にもなります。

キッチンワゴン出店「Hidamari」





吉祥寺で人気の大人の隠れ家ワインビストロ「Hidamari」が、キッチンワゴンでコピス吉祥寺に初登場します。

おつまみを中心としたフードメニューを用意しており、カクテルと合わせてゆったりと食事も楽しめます。

フード商品の一部は別途有料で、リストバンドがなくても購入できます。

会場「コピス吉祥寺」について





木製床材が敷かれ、左右に緑の植栽ベンチが配置された開放的なGREENING広場が今回のイベント会場です。

屋外テラスデッキの開放感の中でカクテルグラスを傾けられます。





正面にグリーンのロゴサインが掲げられたコピス吉祥寺は、JR吉祥寺駅北口から徒歩2分の好立地に位置する複合商業施設です。

イベント当日は雨天決行・荒天中止となります。





吉祥寺駅バスターミナルからA館への徒歩ルートが赤矢印で示されたアクセスMAPでは、東急百貨店・PARCO・ヨドバシカメラといった周辺ランドマークも確認できます。

京王井の頭線利用の場合も同じく徒歩2分でアクセスできます。

吉祥寺に15店舗のBARが集う「吉祥寺カクテルマーケット」は、前売リストバンド3,000円でシェイク・ステア・ビルドの3スタイルに加え武蔵野市産農産物を使ったカクテルまで楽しめる、1日限りのイベントです。

20歳以上であれば誰でも参加でき、子どもはノンアルコールカクテル体験で「バージンブリーズ」を自作できます。

コピス吉祥寺「吉祥寺カクテルマーケット」の紹介でした。

よくある質問

Q. リストバンドとお手軽チケット、どちらで参加するとお得ですか。

A. リストバンド（3,000円）を購入すると会場内のカクテルが自由に楽しめます。

お手軽チケットは1,000円（200円×5枚）で、飲むたびにチケットで精算が必要です。

複数杯を楽しむ場合はリストバンドの方がお得です。

前売りのリストバンドにはお手軽チケット1,000円分が付いてきます。

Q. 子どものノンアルコールカクテル体験は事前予約が必要ですか。

A. ノンアルコールカクテル体験の参加条件はリストバンド購入者の同伴者であることのみで、別途費用はかかりません。

事前予約の要否など詳細はコピス吉祥寺の公式サイトに掲載されます。

Q. 支払い方法に制限はありますか。

A. リストバンドおよびお手軽チケットの購入は現金のみです。

購入後の返金はできません。

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