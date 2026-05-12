〜 2025年「全国新設法人動向」調査 〜2025年に全国で新しく設立された法人(以下、新設法人）は15万7,011社（前年比1.9％増、3,073社増）で、2008年に統計を開始以降、最多を更新した。2023年から3年連続で最多が続いている。2018年まで年間12万-13万社で推移していた新設法人は、コロナ禍の2020年に落ち込んだ反動で、2021年に初めて14万社を突破した。政府も創業支援で、2022年に「スタートアップ育成5か年計画」を策定。経