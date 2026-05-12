12日未明、大館市字八幡沢岱の道路でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。大館警察署の調べによりますと12日午前1時半ごろ、大館市字八幡沢岱の道路にクマ1頭がいるのを、歩いていた大館市の40代の男性が目撃しました。クマの体長は約1メートルです。最も近い民家までは5メートルほどで、大館市の南側に位置する住宅地です。警察は関係機関に連絡するとともにパトカーで現場付近を警戒し、住民