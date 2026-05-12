11日夜、大仙市花館のごみ処理施設で火事があり、施設の一部を焼きました。けがをした人はいませんでした。大仙警察署の調べによりますと11日午後8時15分後ごろ、大仙市花館字大戸下川原の大曲仙北広域中央ごみ処理センターから出火しました。施設の職員が可燃ごみの貯蔵庫から火が上がっているのを確認し、消防に通報しました。火は約5時間後に消し止められましたが、ごみ貯蔵庫の一部を焼きました。けがをした人はいません