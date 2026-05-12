11日朝、三種町鹿渡の小瀬川踏切付近でクマが目撃されました。警察は現場付近を警戒しています。能代警察署の調べによりますと11日午前6時10分ごろ、三種町鹿渡字小瀬川家ノ上の小瀬川踏切付近の雑木林にいるクマ1頭を、近くに住む50代の男性が目撃しました。クマの体長は約1.5メートルです。最も近い民家までは約60メートルです。警察は現場付近を警戒しています。