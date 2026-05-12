11日午後、羽後町西馬音内の町道でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。湯沢警察署の調べによりますと11日午後2時5分ごろ、羽後町西馬音内堀回字元城下の町道にクマ1頭がいるのを、車で走っていた羽後町の50代の男性が目撃しました。クマの体長は約80センチです。最も近い民家までは約50メートルです。警察が付近の住民に注意を呼びかけています。