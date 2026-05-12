11日昼ごろ、仙北市田沢湖の市道でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。仙北警察署の調べによりますと11日午後0時55分ごろ、仙北市田沢湖小松字城廻の市道にクマ1頭がいるのを、車で走っていた仙北市の40代の女性が目撃しました。クマの体長は約1.2メートルです。最も近い民家までは50メートルほどで、目撃された場所は角館の中心部の北側に隣接する地域です。警察は住民に注意を呼びかけています。