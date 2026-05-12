ロシアが、ウクライナ軍の捕虜となった北朝鮮兵の引き渡しを繰り返し求めていることが明らかになった。背景には、ロ朝軍事協力の“機密”が第三国へ流出することへの強い警戒感があるとみられている。ウクライナ戦争捕虜処遇調整本部のボグダン・オフリメンコ事務局長は4日、国営通信社「ウクルインフォルム」のインタビューで、「ロシア側から交換要求があった外国人捕虜は北朝鮮兵だけだ」と明言した。同氏によれば、ロシアは他