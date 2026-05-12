２月のミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで史上初の金メダルを獲得し引退した「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組が、１１日放送のＴＢＳ系「テレビ×ミセス」（午後８時５５分）に出演した。４月２８日に都内で引退会見を行って以来、初のバラエティー番組出演。カジュアルな服装で登場した２人は獲得した金メダルを持参。「Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥ」のメンバーらは三浦に「どう