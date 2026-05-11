元フジテレビアナウンサーの高橋真麻（44）が11日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時47分）に生出演。元AKB48で女優の前田敦子と、宝塚を観劇した際のエピソードを明かした。この日は「宝塚歌劇団の面白いところ凝縮SP」として、宝塚元トップスターの紫吹淳、元トップ娘役の海乃美月がゲスト出演。宝塚ファン歴40年という高橋がファン代表として魅力を伝えた。宝塚歌劇団のトリビアとして、「舞台中にアドリブをしてもO