40代から50代になる頃は、遠方に住む親へ仕送りをする人も増える時期ではないでしょうか。毎月5万円の仕送りは年間60万円となり、家計の負担は決して小さくありません。 そんなとき、同僚から「親を扶養に入れていないと損をしている」といわれると、驚くのではないでしょうか。「離れて暮らしているのに扶養にできるの？」と疑問に思う人もいるかもしれません。 実は、別居していても、条件を満たせば親を扶養に入