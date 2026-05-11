『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「巨大な岩が直撃『すごい音が…』カメラに一部始終」についてお伝えします。◇◇◇深夜の住宅に響いた「ドーン！」という大きな音。犬も音に気づいたのか近づく様子も。この“音”の正体は、高さ1.5メートル奥行きは2メートルほどの大きな岩。この岩が落ちてきたのは、家のすぐ裏にある長野県松本市にある山の斜面。7日午後11時すぎ、岩が転がり落ちたというのです。記者「岩