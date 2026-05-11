宝塚元トップスターの紫吹淳（57）が11日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時47分）に生出演。宝塚音楽学校の受験を振り返った。この日は「宝塚歌劇団の面白いところ凝縮SP」として、紫吹、元トップ娘役の海乃美月がゲスト出演。宝塚ファン歴40年の高橋真麻がファン代表として宝塚の魅力を伝えた。宝塚音楽学校について「男役か娘役はいつ決まる？」の疑問があがると、紫吹は「実はそれは私も知らなかったんですけど、自