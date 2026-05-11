日本ピザハット（以下、ピザハット）が展開する世界最大級のピザチェーン「ピザハット」は、5月11日〜6月15日の期間限定で、人気「飲めるピザ」シリーズに新作「飲めるピザ チーズカレー」を発売する。大好きすぎて飲める食べ物の代表格といえば、誰もが愛してやまない「カレー」。その飲める食べ物の発祥ともいえるカレーが、今回ピザハットの大人気「飲めるピザ」シリーズについに登場する。とろ〜りチーズと濃厚カレーが織りな