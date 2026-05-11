【モデルプレス＝2026/05/11】グローバル・ボーイズグループ・NEXZ（ネクスジ）の新曲「HYPEMAN」のMVが10日、公開された。同じグループの先輩である8人組ボーイズグループ・Stray Kids（ストレイキッズ）のBang Chan（バンチャン）とHyunjin（ヒョンジン）によるユニット曲「ESCAPE」との共通点が話題を集めている。【写真】「デジャブ感ある」と話題のNEXZ新曲MV◆NEXZ「HYPEMAN」とバンチャン＆ヒョンジン「ESCAPE」の共通点ハ