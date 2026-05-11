NEXZ新曲、Stray Kidsバンチャン＆ヒョンジンユニット曲との“共通点”が話題「デジャブ感あると思った」「受け継がれてるの泣く」
【モデルプレス＝2026/05/11】グローバル・ボーイズグループ・NEXZ（ネクスジ）の新曲「HYPEMAN」のMVが10日、公開された。同じグループの先輩である8人組ボーイズグループ・Stray Kids（ストレイキッズ）のBang Chan（バンチャン）とHyunjin（ヒョンジン）によるユニット曲「ESCAPE」との共通点が話題を集めている。
【写真】「デジャブ感ある」と話題のNEXZ新曲MV
ハツラツとしたエネルギッシュさを全面に押し出したNEXZの新曲「HYPEMAN」。MVも楽曲に合わせ、終始ポップな雰囲気に仕上がっている。また、MVには古さを感じさせる建物の外と中でメンバーが明るく踊る姿が描かれているが、バンチャンとヒョンジンのユニット曲「ESCAPE」のMVでも同様と思われる建物が登場。「ESCAPE」は退廃的な世界観の中で、バンチャンとヒョンジンが土埃を上げながら何かから逃げ出す姿が描かれており「HYPEMAN」とは真逆の雰囲気だ。
ファンからは「デジャブ感あると思った」「こんな違った雰囲気が出せるなんて」「先輩から後輩に受け継がれてるの泣く」「スキズと撮影地一緒なのアツい」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】「デジャブ感ある」と話題のNEXZ新曲MV
◆NEXZ「HYPEMAN」とバンチャン＆ヒョンジン「ESCAPE」の共通点
ハツラツとしたエネルギッシュさを全面に押し出したNEXZの新曲「HYPEMAN」。MVも楽曲に合わせ、終始ポップな雰囲気に仕上がっている。また、MVには古さを感じさせる建物の外と中でメンバーが明るく踊る姿が描かれているが、バンチャンとヒョンジンのユニット曲「ESCAPE」のMVでも同様と思われる建物が登場。「ESCAPE」は退廃的な世界観の中で、バンチャンとヒョンジンが土埃を上げながら何かから逃げ出す姿が描かれており「HYPEMAN」とは真逆の雰囲気だ。
◆「HYPEMAN」と「ESCAPE」の共通点にファンが反応
ファンからは「デジャブ感あると思った」「こんな違った雰囲気が出せるなんて」「先輩から後輩に受け継がれてるの泣く」「スキズと撮影地一緒なのアツい」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
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