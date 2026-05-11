外国にルーツを持つ、愛知の子どもを支援する文具が寄贈されました。 【写真を見る】“外国にルーツを持つ”子どもたちを支援 NTT西日本東海支店が社員･退職者から寄せられた文具をプレゼント 日本語指導必要な外国籍の子どもが愛知は全国最多 これはNTT西日本 東海支店が「産官連携による地域日本語教室支援活動」に協力するため、社員や退職者から寄せられた文具1111点を寄贈したものです。 「愛知県の製造業をい