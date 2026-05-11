県内では水や山の事故、そして交通事故が相次いでいます。11日午前、仙北市の田沢湖で秋田市に住む69歳の男性が浮いている状態で見つかり、その後死亡が確認されました。男性は田沢湖でスタンドアップパドルボード＝サップをしていたとみられていて警察が死因などを調べています。浮いている男性が見つかったのは田沢湖の東側、県民の森から南西に約400メートルの地点です。仙北警察署の調べによりますと11日午前11時