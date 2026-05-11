2026年5月8日（金）日本時間21:30発表米国2026年4月雇用統計、他 【1】結果：雇用者数は市場予想を上回る伸び、失業率はほぼ横ばいも小幅に上昇 2026年4月の非農業部門雇用者数は前月比11.5万人増となり、市場予想の6.5万人増を上回り、ポジティブサプライズとなりました。雇用の長期トレンドを確認しても、底打ちが意識される内容といえます（図表1-1）。【図表1-1】非農業部門雇用者数の長期系列（前月差、季節調整値） 出