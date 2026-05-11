バレーボール女子日本代表の記者会見が１１日、東京・北区の味の素ナショナルトレーニングセンターで行われた。２０２８年ロサンゼルス五輪出場権獲得へ向けた重要なシーズンとなるが、就任２年目のフェルハト・アクバシュ監督は「一番大切な目標としていることはロス五輪の切符を、最短で勝ち取ること。また技術的な面での目標達成は重要ですが、国を代表として戦うため、国民の皆様に幸せな思いになって欲しいということを重要