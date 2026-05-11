女優・真野恵里菜（35）が11日、自身のインスタグラムを更新。愛犬の死を報告した。真野は「先日、兄わんこが天国へと旅立ちました」と公表。「1年ちょっと前に僧帽弁閉鎖不全症と診断されお薬を飲みながら過ごしていたのですが3月に肺水腫になってしまい酸素ハウスをレンタルして大好きなお散歩も控えめにし呼吸数や咳の頻度など注意深く観察しながら、でもできるだけ楽しく過ごせるように！と日々を過ごしていました」と明か